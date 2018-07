Tenistas sérvias avançam e Bouchard cai na estreia em Cincinnati

Ex-líderes do ranking, as sérvias Ana Ivanovic e Jelena Jankovic venceram suas partidas nesta quarta-feira, no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Já a canadense Eugenie Bouchard, outra cabeça de chave, se despediu de forma precoce da competição.

Jankovic, oitava pré-classificada, fez sua estreia em Cincinnati direto na segunda rodada e não teve maiores problemas para vencer a alemã Annika Beck por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/0). Nas oitavas de final, a sérvia vai encarar a local Sloane Stephens, um dos xodós da torcida americana.

Ivanovic, por sua vez, avançou às oitavas após vencer sua segunda partida em Cincinnati. Nesta quarta, ela derrotou outra tenista local, Christina McHale, com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0.

Sua próxima adversária será a russa Svetlana Kuznetsova, que surpreendeu a canadense Eugenie Bouchard, uma das revelações da temporada, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. Finalista em Wimbledon, Bouchard ainda não conseguiu repetir as boas atuações nestes torneios preparatórios para o US Open. Ela soma a segunda queda seguida na estreia, repetindo Montreal, na semana passada.

Ainda nesta noite, a italiana Flavia Pennetta despachou a local Taylor Townsend por 6/4 e 6/3. Com a vitória, Pennetta se credenciou para o confronto com a número 1 do mundo, Serena Williams. A norte-americana eliminou a australiana Samantha Stosur também nesta quarta e aguardava o nome de sua rival nas oitavas de final.