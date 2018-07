Terceira cabeça de chave, sueca vence e pode encarar Bia Haddad em Bogotá

A sueca Johanna Larsson confirmou o favoritismo e venceu na primeira rodada do Torneio de Bogotá, na Colômbia. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 3 da competição suou, mas passou pela francesa Fiona Ferro por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1.

Número 57 do mundo, Larsson foi surpreendida no início e quase viu a 215.ª do ranking levar a melhor. Mas a sueca se recuperou e mesmo não atuando bem, arrancou para a vitória. Foram seis quebras de serviço em seu favor, contra quatro para a francesa, que volta mais cedo para casa.

Com a classificação, Larsson pode entrar no caminho da brasileira Bia Haddad Maia. Depois de passar pela compatriota Teliana Pereira na última rodada do qualifying, domingo, a número 157 do mundo terá a sueca pela frente se bater a paraguaia Verónica Cepede Royg, 117ª do ranking, na primeira rodada.

Outra cabeça de chave que levou a melhor na primeira rodada em Bogotá foi a espanhola Lara Arruabarrena. Quarta favorita da competição, a número 65 do mundo eliminou a suíça Conny Perrin por 2 sets a 1, também de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Agora, vai encarar a russa Irina Khromacheva ou a colombiana Emiliana Arango.

BIEL

No Torneio de Biel, na Suíça, destaque para as quedas de duas cabeças de chave nesta segunda-feira. A italiana Roberta Vinci, quarta favorita da competição, foi eliminada ao perder para a checa Krystina Pliskova por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já Monica Niculescu, oitava favorita, caiu para a belga Elise Mertens, também em dois sets, com duplo 6/2.