Terceira tenista do ranking mundial, Kvitova vence belga na estreia em Stuttgart

Atual terceira colocada do ranking feminino do tênis, a checa Petra Kvitova estreou no Torneio de Stuttgart com uma vitória sobre a belga Greet Minnen por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quarta-feira, na Alemanha.

Segunda principal favorita desta competição realizada em quadras de saibro depois da desistência da romena de Simona Halep, que anunciou na terça que não poderia atuar no evento alemão por causa de uma lesão, Kvitova abriu campanha direto na segunda rodada e com isso já garantiu a sua classificação às quartas de final.

A próxima adversária da checa será a ganhadora da partida entre Anastasija Sevastova, da Letônia, e a alemã Laura Siegemund, programada para esta quinta-feira. Para se credenciar para encarar uma destas tenistas, a número 3 do mundo aproveitou cinco das 14 chances que teve de quebrar o saque de Greet Minnen, jovem de 21 anos que saiu do qualifying em Stuttgart e hoje ocupa a 192ª posição da WTA.

A belga chegou a converter dois break points cedidos por Kvitova no duelo e deu trabalho à favorita no segundo set, mas acabou sendo eliminada após 73 minutos deste confronto que foi um dos sete da chave de simples disputados nesta quarta-feira pela competição.

Em outra partida do dia, a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo e atual 61ª colocada do ranking, estreou com vitória ao bater a russa Vera Zvonareva por 7/5 e 6/4. Assim, ela avançou à segunda rodada e se garantiu como adversária de estreia da checa Karolina Pliskova, a quarta tenista da WTA.

A primeira rival da japonesa Naomi Osaka, atual líder do ranking, também foi definida nesta quarta-feira. Trata-se da taiwanesa Su-Wei Hsieh, que eliminou a chinesa Qiang Wang com um triunfo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

A estoniana Anett Kontaveit, por sua vez, confirmou a sua condição de oitava cabeça de chave em sua estreia ao superar a francesa Caroline Garcia por 6/4 e 6/3. A sua próxima oponente será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que contou com o abandono de Julia Goerges, por lesão, quando vencia o terceiro set por 4/0. Antes disso, a jogadora da casa ganhou a primeira parcial por 6/4 e perdeu a segunda por 6/2.

A croata Donna Vekic e a suíça Belinda Bencic foram outras duas tenistas que estrearam com vitória nesta quarta-feira em Stuttgart, que é palco de um dos torneios desta temporada de saibro que visa principalmente Roland Garros, Grand Slam marcado para ocorrer entre os dias 26 de maio e 9 de junho, em Paris.