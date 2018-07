Teto retrátil deve ficar pronto para o US Open de 2017

Nos últimos cinco anos, a final masculina do US Open acabou sendo adiada para segunda-feira em razão da chuva. Assim, a USTA começou a buscar saídas estruturalmente e financeiramente viáveis. E agora anunciou o plano de cobrir a quadra, que deverá custar US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 235 milhões). Há a possibilidade desta obra ficar pronta em 2016, mas o mais provável é que esteja concluída apenas para a edição seguinte do US Open.

Assim, o US Open se tornará o último dos quatro torneios do Grand Slam a cobrir a sua quadra central. Os complexos que sediam Wimbledon e o Aberto da Austrália já possuem coberturas prontas, enquanto Roland Garros revelou anteriormente o desejo de fazer o mesmo.

O teto da Arthur Ashe faz parte de um projeto mais amplo de US$ 550 milhões (R$ 1,29 bilhão) para reconstruir e expandir outras quadras do Centro Nacional de Tênis Billie Jean King. A Louis Armstrong Stadium, segundo quadra do complexo, também será coberta.

A Grandstand, terceira maior quadra usada no US Open, será mudada de local e terá sua capacidade aumentada de 6 mil para 8 mil espectadores. Já a Louis Armstrong poderá receber mais 5 mil pessoas, passando a ter 15 mil lugares. O projeto da USTA ainda precisa receber a aprovação final das autoridades municipais.