Thiago Alves derrota Gastão Elias e é campeão do Aberto de São Paulo

SÃO PAULO - O brasileiro Thiago Alves faturou o seu segundo título do Aberto de São Paulo, torneio de nível challenger, disputado no Parque Villa-Lobos, em quadra rápida. Na decisão deste domingo, ele conquistou o título ao derrotar o português Gastão Elias, número 172 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6(7/1), em 2 horas e 26 minutos.

Campeão do Aberto de São Paulo em 2008, Thiago Alves já chegou a estar entre os 100 primeiros colocados do ranking da ATP, mas agora ocupa apenas o 340º lugar após sofrer com várias lesões no ano passado.

A nova conquista dá esperanças ao tenista brasileiro de recuperar os melhores momentos da sua carreira. "Essa vitória representa, para mim, o início de um longo caminho. Comecei o ano com o pé direito. O Aberto de São Paulo sempre representa um marco na minha carreira", disse.

Na partida deste domingo, Thiago Alves começou melhor que Gastão Elias e chegou a abrir 4/1 no primeiro set. Porém, o brasileiro permitiu a reação do português, que levou a parcial para o tie-break, quando foi derrotado. No segundo set, cada tenista confirmou o seu saque seis vezes. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, novamente vencido por Thiago Alves, que, assim, faturou o título do Aberto de São Paulo.