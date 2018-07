Thiago Alves é eliminado por Gonzalez em Roland Garros

Na partida com Gonzalez, Alves pecou pela falta de agressividade, mesmo tendo cometido poucos erros. O brasileiro fez apenas 21 winners contra 55 do adversário, mas cometeu 18 erros não-forçados, enquanto o adversário errou 29 vezes.

Gonzalez dominou completamente o primeiro set, com duas quebras de serviço e 14 winners. Alves reagiu no segundo set e, depois de estar perdendo por 2/0, virou para 6/4, em uma parcial em que cometeu apenas um erro não-forçado.

O terceiro set da partida foi equilibrado, mas Gonzalez conseguiu uma quebra de serviço no quinto game, o que foi fundamental para triunfar por 6/2. Na quarta parcial, o chileno abriu 3/1 e Alves chegou a empatar o jogo em 3/3. Porém, nova quebra de serviço definiu o triunfo de Gonzalez.

Na segunda rodada em Roland Garros, Gonzalez vai enfrentar o vencedor do jogo entre o francês Arnaud Clement e o ucraniano Oleksandr Dolgopolov Jr.

Cabeça de chave número 15, o checo Tomas Berdych bateu o chileno Jorge Aguilar por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/3 e 6/1. Seu próximo adversário é o francês Edouard Roger-Vasselin, que eliminou o sul-africano Kevin Anderson.

O cipriota Marcos Baghdatis derrotou o norte-americano Jesse Witten por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. O cabeça de chave número 25 vai enfrentar agora o espanhol Marcel Granollers, que avançou com o abandono do francês Paul-Henri Mathieu.

O francês Gael Monfils enfrentou dificuldades, mas bateu o alemão Dieter Kindlmann com um triunfo por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2. Seu próximo oponente é o italiano Fabio Fognini, que eliminou o chileno Nicolas Massu.

O espanhol Tommy Robredo superou o sérvio Viktor Troicki por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o australiano Carsten Ball, que superou o alemão Philipp Petzschner.