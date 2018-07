Thiago Alves estreia com vitória no quali de Wimbledon LONDRES - Thiago Alves estreou com vitória no torneio qualificatório de Wimbledon nesta segunda-feira, enquanto Rogério Dutra Silva e Júlio Silva foram eliminados logo na primeira rodada. Somente Thomaz Bellucci está garantido na chave principal do Grand Slam britânico, que terá início no dia 25.