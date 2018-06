Thiago Monteiro abandona contra Kevin Anderson e cai no Torneio de Pune

O brasileiro Thiago Monteiro encerrou nesta quarta-feira a sua participação no Torneio de Pune, na Índia. E foi da pior maneira possível. Diante do segundo favorito da competição, o sul-africano Kevin Anderson, o número 124 do ranking abandonou após sentir um problema no tornozelo.

+ Thiago Monteiro vence belga de virada e encara Kevin Anderson na Índia

E Monteiro até fazia uma partida equilibrada contra o 14º do mundo. Perdera o primeiro set apenas no tie-break, por 7/4, e era derrotado no segundo por 3/2 quando abandonou. Na terça-feira, ele sentiu dores no tornozelo diante do belga Ruben Bemelmans e precisou de atendimento médico. E, para não agravar o problema, desistiu nesta quarta.

Depois de uma temporada difícil em 2017, quando iniciou em 82º e terminou em 124º, Monteiro ensaia uma reação neste ano. Passou pelo qualifying no torneio indiano ao superar dois tenistas da casa - Sriram Balaji e Prajenesh Gunneswaran - e ganhou na primeira rodada de Ruben Bemelmans por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (10/8). Agora, ele tentará se recuperar para os próximos torneios.

Já Anderson teve o seu adversário de quartas de final definido nesta quarta-feira. Será o casaque Mikhail Kukushkin, sétimo cabeça de chave que eliminou o sérvio Laslo Djere por 7/5 e 7/6 (7/5).

Principal favorito do torneio e sexto do mundo, o croata Marin Cilic também se garantiu nas quartas de final ao superar o local Ramkumar Ramanathan por 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o francês Pierre-Hugues Herbert, algoz do indiano Yuki Bhambri por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

O também francês Gilles Simon surpreendeu o espanhol Roberto Bautista Agut, terceiro favorito, por 6/3 e 7/6 (7/5), e encara agora o espanhol Ricardo Ojeda Lara, algoz do indiano Ilya Ivashka. E a outra partida pelas quartas de final será entre o holandês Robin Haase e o francês Benoit Paire, que também venceram suas partidas nesta quarta.