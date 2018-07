Thiago Monteiro abre temporada com derrota na estreia em torneio na Índia

O brasileiro Thiago Monteiro começou a temporada 2017 com derrota. Nesta segunda-feira, o número 82 do mundo caiu logo na sua partida de estreia no Torneio de Chennai ao perder para o russo Daniil Medvedev, o 99º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 36 minutos.

O confronto, válido pelo ATP 250 indiano, realizado em quadras duras, foi o primeiro de Monteiro com o russo. E acabou classificando Medvedev para as oitavas de final, fase em que ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o moldavo Radu Albot e o taiwanês Yen-Hsun Lu.

Nesta segunda, Monteiro teve aproveitamento baixo, de apenas 57%, dos pontos disputados no seu primeiro serviço. E isso acabou custando caro ao brasileiro. No primeiro set, ele viu Medvedev abriu 4/1 após obter quebras de saque no terceiro e quinto games. Monteiro ainda devolveu uma delas na sequência, mas não conseguiu sustentar o seu serviço no nono game, com o russo fechando a parcial em 6/3.

No segundo set, Monteiro até foi mais consistente no seu saque, mas não conseguiu aproveitar sequer um dos três break points. E como perdeu o seu saque no quarto game, não conseguiu evitar nova vitória de Medvedev, classificado às oitavas de final em Chennai.

Apesar da queda de Monteiro, o Brasil ainda tem um representante na chave de simples do torneio indiano. Rogério Dutra Silva, o 98º colocado no ranking da ATP, vai estrear diante do sérvio Dusan Lajovic, em partida prevista para esta terça-feira.

Além da estreia com derrota de Monteiro, outros dois jogos foram realizados nesta segunda-feira em Chennai, com vitórias do belga Steve Darcis e do israelense Dudi Sela.