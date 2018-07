Thiago Monteiro abre torneio sueco com vitória e encerra jejum na elite da ATP

Atual tenista número 2 do Brasil e 145º colocado do ranking mundial, Thiago Monteiro estreou com vitória no Torneio de Bastad, na Suécia, ao bater o local Elias Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h13min, nesta terça-feira.

Com o triunfo obtido no ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro, o brasileiro também encerrou um jejum de mais de dois meses sem ganhar jogos em competições que fazem parte do calendário da elite profissional do tênis. Ele não vencia uma partida deste nível desde o dia 1º de maio, quando estreou no Torneio de Istambul, outro ATP 250 em piso de terra batida, derrotando o austríaco Gerald Melzer.

Logo após aquela vitória, Monteiro foi superado pelo checo Jiri Vesely na segunda rodada do evento turco e depois só voltou a disputar torneios do primeiro escalão do circuito em suas aparições nos qualifyings de Roland Garros e Wimbledon. E nestas duas ocasiões ele caiu na primeira rodada destas disputas qualificatórias para a chave principal destes Grand Slams realizados em Paris e Londres, respectivamente.

Depois daquela derrota para Vesely, o tenista cearense também participou de seis torneios de nível challenger, de status inferior, e nestas competições contabilizou um total de sete derrotas e seis vitórias. Um destes triunfos foi justamente em Bastad, onde esteve presente na semana passada e foi eliminado na segunda rodada.

Nesta terça-feira, atuando diante de um sueco de 22 anos que ocupa a 111ª posição do ranking mundial, o brasileiro exibiu eficiência ao confirmar todos os seus saques e ainda ao aproveitar três de sete chances de quebrar o serviço de Ymer.

Com a vitória sobre o tenista local, Monteiro se credenciou para ser o rival de estreia do espanhol Pablo Carreño Busta, 13º colocado da ATP, que abrirá campanha direto na segunda rodada por ser o segundo cabeça de chave em Bastad.

O principal favorito da competição é o argentino Diego Schwartzman, 12º do ranking mundial, que também conheceu nesta terça o seu adversário de estreia. Trata-se do italiano Simone Bolelli, que superou o espanhol Roberto Carballes por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

OUTROS JOGOS

Já o primeiro rival do italiano Fabio Fognini, terceiro cabeça de chave, será o sueco Mikael Ymer, apenas o atual 337º colocado da ATP, que entrou no torneio como convidado da organização e surpreendeu ao eliminar o usbeque Denis Istomin, 91º do mundo, com uma vitória por duplo 6/3.

Também nesta terça, o austríaco Gerald Melzer se garantiu como rival de estreia do francês Richard Gasquet, quarto pré-classificado, ao arrasar Corentin Moutet, outro tenista da França, por duplo 6/1.

Quinto cabeça de chave, o espanhol Fernando Verdasco sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo na primeira rodada ao bater o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. O seu próximo adversário será o português Pedro Sousa, que em outro duelo do dia derrotou o macedônio Radu Albot por 6/4 e 6/3.

Em outras partidas realizadas nesta terça, o suíço Henri Laaksonen, o argentino Federico Delbonis e o australiano John Millman também estrearam com vitória. Sétimo cabeça de chave, o espanhol David Ferrer teve o seu confronto com o checo Zdenek Kolar interrompido por causa da chuva quando vencia o primeiro set por 3 a 2.