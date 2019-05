Thiago Monteiro arrasa alemão na estreia em Munique; brasileiros vencem em duplas

Nem mesmo o adiamento da partida de segunda para esta terça-feira por causa da chuva tirou o embalo do brasileiro Thiago Monteiro no ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Depois de duas vitórias no qualifying, o tenista cearense, número 1 do Brasil e 111 do mundo, arrasou o alemão Jan-Lennard Struff, 48.º do ranking, na estreia da chave principal com um triunfo por 2 sets a 0 - com um duplo 6/1, em apenas 51 minutos.

O canhoto cearense já sabe quem terá pela frente na segunda rodada, já valendo pelas oitavas de final. Será o húngaro Marton Fucsovics, que na segunda-feira concretizou sua vitória sobre o italiano Lorenzo Sonego antes da interrupção por causa da chuva por 2 sets a 1 - marcando parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (10/8), depois de 3 horas e 4 minutos de batalha. Será a primeira vez que os dois irão medir forças no circuito profissional.

No qualifying, Monteiro ganhou do espanhol Albert Ramos Viñolas e do russo Andrey Rublev. Nesta terça-feira, bateu mais um tenista melhor ranqueado do que ele. É a oitava vez em sua carreira que derrota um Top 50 em 29 confrontos, alcançando uma inédita sequência de três triunfos contra rivais neste nível - os outros dois foram contra o francês Gilles Simon e o espanhol Fernando Verdasco.

Em outros jogos de simples, mais vitórias de tenistas sul-americanos. Cabeça 6, o argentino Diego Schwartzman bateu o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1. Também em três sets, o compatriota Juan Ignacio Londero ganhou do alemão Maximilian Marterer (6/2, 4/6 e 6/2). E o chileno Cristian Garin passou pelo local Yannick Maden por 6/4 e 6/2.

Nas duplas, o gaúcho Marcelo Demoliner, que continua tentando a sorte ao lado do indiano Divij Sharan, se deu bem na estreia e derrotou os cabeças de chave número 1 do torneio, o indiano Rohan Bopanna e o britânico Dominic Inglot, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 12 a 10 no match tie-break. Na segunda rodada, já pelas quartas de final, Demoliner e Sharan terão pela frente uma dupla da casa que sairá do confronto Kevin Krawietz e Andreas Mies x Matthias Bachinger e Peter Gojowczyk, que são convidados da organização.

FEMININO

Eliminada no qualifying de simples, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi convidada pela organização do Torneio de Praga, na República Checa, para jogar a chave de duplas com a compatriota Luisa Stefani. As duas entraram em quadra nesta terça-feira e venceram na estreia a parceria formada pela sueca Cornélia Lister e pela checa Renata Voracova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Na segunda rodada, já pelas quartas de final, Bia Haddad e Luisa Stefani vão enfrentar as vencedoras do jogo entre a norte-americana Nicole Melichar e a checa Kveta Peschke, cabeça de chave número 1, contra a suíça Xenia Knoll e a croata Aleksandra Krunic.