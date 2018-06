Thiago Monteiro bate dominicano de virada e empata duelo na Davis

Não foi tranquilo como se esperava por causa da grande diferença entre os dois tenistas no ranking mundial da ATP, mas o brasileiro Thiago Monteiro fez a sua parte e empatou em 1 a 1, nesta sexta-feira, o duelo contra a República Dominicana, em Santo Domingo, pela primeira rodada do Zonal Americano I da Copa Davis. O cearense, atual 117 do mundo, bateu de virada Roberto Cid, que é apenas o 468.º colocado, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (6/8), 7/5 e 6/2.

+ Jovem britânico surpreende e empata duelo com a Espanha na Davis

Thiago Monteiro teve a missão de empatar o duelo para não deixar o Brasil em situação delicada na Copa Davis, já que na primeira partida nas quadras rápidas do Club Deportivo Naco, João Pedro Sorgi foi derrotado por José Hernández por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3). Esta foi a terceira vitória do cearense em jogos pela competição entre países, sendo a primeira no piso duro.

Neste sábado, quem abre a programação no segundo dia de disputas é a dupla formada pelo mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Marcelo Demoliner, que encaram Nick Hardt e Jose Olivares. Caso os brasileiros confirmem o amplo favoritismo, Thiago Monteiro voltaria a quadra para enfrentar José Hernández precisando apenas de mais uma vitória para definir o confronto.

Em quadra, Thiago Monteiro começou mostrando a razão de ter um ranking melhor que o adversário. Levava vantagem nas trocas de bola e logo quebrou o saque dominicano para fazer 5/2. Só que aí a falta de concentração colocou tudo a perder e Roberto Cid ganhou confiança para igualar as coisas e levar a decisão para o tie-break, onde ganhou por 8 a 6.

No segundo set, o brasileiro ainda oscilou o seu jogo, mas mesmo assim teve calma e paciência para fazer 7/5 e levar o duelo para a terceira e decisiva parcial. Mais experiente, Thiago Monteiro não deu qualquer chance para o dominicano. Abriu logo 4/0 com duas quebras de saque e com tranquilidade fechou a partida em 6/2.