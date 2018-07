Thiago Monteiro bate francês em batalha de 5 sets e avança em Paris

Thiago Monteiro é mais um brasileiro a chegar à segunda rodada da edição de 2017 de Roland Garros. Nesta terça-feira, ele se igualou a Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva ao estrear com vitória na chave de simples masculina sobre o francês Alexandre Muller por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6, 4/6, 7/6 (7/3) e 6/0.

O ponto final que deu a Monteiro sua primeira vitória em um Grand Slam. #RolandGarros pic.twitter.com/34g6l1jFpB — Felipe Rosa Mendes (@felipemendes) 30 de maio de 2017

Monteiro superou uma verdadeira batalha de 3h43min de duração para estrear com vitória nesta terça. Esta é apenas a segunda vez que ele disputa a chave principal de um Grand Slam, mas já superou a campanha do Aberto da Austrália, no início deste ano, quando caiu na estreia.

Apesar do curto histórico em torneios desta importância, o brasileiro entrou em quadra com o favoritismo. Afinal, integra o Top 100 do ranking da ATP, na 95.ª colocação, enquanto seu adversário Alexandre Muller é somente o número 330 do mundo e disputa a competição graças a um convite da organização.

O confronto, no entanto, foi bastante equilibrado. E depois de um primeiro set bastante oscilante de ambos os lados, do qual Monteiro se aproveitou melhor, Muller cresceu nas parciais seguintes, venceu as próximas duas e virou o placar.

Quando estava contra as cordas, Thiago Monteiro recuperou o rumo e igualou novamente as forças com o francês. Ele levou o quarto set sem quebras de serviço até o tie-break, no qual disparou para fechar. Embalado e com o adversário combalido, o brasileiro foi amplamente superior na quinta parcial e completou a vitória com um "pneu".

Na segunda rodada, Thiago Monteiro terá pela frente um outro francês, mas deve esperar um confronto bem mais complicado. O brasileiro vai encarar Gael Monfils, cabeça de chave número 15, que venceu na estreia o alemão Dustin Brown.

Tomas Berdych confirmou o favoritismo

Ainda nesta terça-feira, pela primeira rodada de Roland Garros, o checo Tomas Berdych confirmou o favoritismo e estreou com vitória. Cabeça de chave número 13 no saibro francês, ele derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, número 47 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/1, 4/6 e 6/4. Agora, vai encarar o russo Karen Khachanov na segunda rodada.

Outro cabeça de chave que levou a melhor na terça foi o norte-americano John Isner. Listado como 21.º favorito do torneio, ele despachou o australiano Jordan Thompson também em quatro sets, com parciais de 6/3, 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3, e encara na segunda rodada o italiano Paolo Lorenzi. Já o britânico Kyle Edmund eliminou o português Gastão Elias em três sets (6/3, 6/2 e 7/5) e também avançou à próxima fase.

André Sá avança no torneio de duplas

Na chave de duplas, o brasileiro André Sá também se garantiu na segunda rodada de Roland Garros. Nesta terça-feira, ele e o israelense Jonathan Erlich passaram na estreia pelo eslovaco Martin Klizan e o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com o resultado, Sá e Erlich terão pela frente na segunda rodada o mexicano Santiago González e o norte-americano Donald Young, que surpreenderam na estreia o canadense Daniel Nestor e o francês Fabrice Martin, cabeças de chave número 12, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 6/3.