Thiago Monteiro bate italiano e avança às quartas do Torneio de Quito

O brasileiro Thiago Monteiro venceu mais uma vez no Torneio de Quito. Nesta quinta-feira, pelas oitavas de final, o tenista cearense de 23 anos avançou no ATP 250 disputado em quadras de saibro no Equador ao derrotar o italiano Alessandro Giannessi, número 159 do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/5, em pouco mais de 2 horas e 30 minutos.

Thiago Monteiro, em 118.º lugar no ranking mundial, chega às quartas de final de um ATP pela quinta vez na carreira profissional, repetindo os resultados que já fez no Brasil Open, em São Paulo, e em Gstaad, na Suíça, em 2016, e também em Buenos Aires, na Argentina, e no Rio Open, na temporada passada. Uma classificação às semifinais será inédita para o cearense e o levará a ser o número 1 do Brasil, ultrapassando o paulista Rogério Dutra Silva.

Para isso, Thiago Monteiro terá um complicado desafio pela frente. O seu adversário será o francês Gael Monfils, cabeça de chave número 3 e 43.º do mundo, que nesta quinta-feira fez a sua estreia em Quito e derrotou com dificuldades o norueguês Cásper Ruud por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

Em quadra, o primeiro set mostrou equilíbrio entre os tenistas. Thiago Monteiro salvou três break points no oitavo game, conseguiu uma quebra na sequência, mas teve o saque quebrado quando poderia definir a parcial. No tie-break, o brasileiro mostrou mais força que Alessandro Giannessi e ganhou por 7 a 4.

No segundo set, Thiago Monteiro começou melhor, mas desperdiçou chances de quebra que custaram caro depois. Foi quebrado quando a parcial estava 4 a 4 e, assim, o italiano fechou em 6/4. No terceiro set, o brasileiro salvou quatro break points nos dois primeiros games e conseguiu manter o saque. A quebra aconteceu no último game da partida, confirmando a difícil vitória em três sets.

TRICAMPEÃO PERDE

A longa invencibilidade de Victor Estrella Burgos em Quito acabou. Tricampeão do torneio, o dominicano acumulava 16 vitórias seguidas e caiu nas oitavas de final. Nesta quinta-feira, permitiu a virada ao austríaco Gerald Melzer por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.

O tenista da Áustria, 98.º do ranking, enfrenta nas quartas de final o cabeça 2 espanhol Albert Ramos Vinolas, que estreou vencendo o equatoriano Roberto Quiroz por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Quem também se garantiu nas quartas de final foi o cabeça 8 chileno Nicolas Jarry, 95.º do mundo. Ele venceu o italiano Stefano Travaglia por 4/6, 7/6 (7-5) e 6/3 e terá como próximo rival o espanhol vindo do qualifying Roberto Carballes Baena, que marcou 7/6 (7-4) e 7/5 no quarto favorito italiano Paolo Lorenzi.