Thiago Monteiro cai na estreia da chave principal em Hamburgo e deixará o Top 100

Depois de passar pelo qualifying e entrar na chave principal do ATP 500 de Hamburgo, disputado em quadras de saibro na Alemanha, o tenista brasileiro Thiago Monteiro não teve sorte em sua estreia e caiu para o local Jan-Lennard Struff, número 36 do mundo, com uma derrota por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 10 minutos.

O resultado negativo é desastroso para o seu ranking na ATP. Apenas duas semanas depois de ter obtido o retorno ao Top 100, o cearense deixará esse grupo na atualização da lista na próxima segunda-feira. Atual número 91, conseguiu defender somente 20 dos 100 pontos obtidos em 2018 e, por enquanto, cairá para o 105.º lugar. Mas pode perder mais postos dependendo dos resultados dos três torneios pelo mundo em disputa nesta semana.

Na partida, Jan-Lennard Struff, cabeça de chave número 7 do torneio, foi absoluto em toda a partida. O alemão conseguiu 35 winners, sendo 10 aces, contra apenas 12 de Thiago Monteiro. Mais sintomático ainda, o brasileiro ganhou apenas 26% dos pontos em que precisou jogar com o segundo saque.

Em outros jogos desta terça-feira, ainda pela primeira rodada, destaque para a vitória do austríaco Dominic Thiem. Principal favorito ao título, o quarto colocado do ranking bateu o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Seu próximo rival, já pelas oitavas de final, será o húngaro Marton Fucsovics, que no dia anterior havia derrotado o local Philipp Kohlschreiber.

Número 16 do mundo, o georgiano Nikoloz Basilashvili passou na estreia pelo boliviano Hugo Dellien por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e agora jogará contra o argentino Juan Ignacio Londero, que facilmente derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6/3 e 6/2.

Também nesta terça-feira se classificaram às oitavas de final o norueguês Casper Ruud, próximo rival do russo Andrey Rublev, e o francês Richard Gasquet, que terá pela frente o compatriota Jeremy Chardy.