Thiago Monteiro cai no ranking e Brasil fica sem tenistas no Top 100 da ATP

O Brasil não tem mais um representante entre os 100 melhores tenistas do mundo. Nesta segunda-feira, na última atualização do ranking da ATP antes da disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, nos Estados Unidos, o cearense Thiago Monteiro perdeu uma posição e agora é o 101.º colocado.

LEIA TAMBÉM > Jovens russos ameaçam grandes estrelas do tênis no US Open

Garantido na chave principal do US Open, Thiago Monteiro tem boas chances de voltar ao Top 100 daqui duas semanas, quando a lista da ATP terá nova atualização. E sua diferença para o segundo melhor do Brasil é enorme, já que Rogério Dutra Silva é apenas o 200.º colocado. O mineiro João Menezes, campeão do Pan de Lima, caiu na última rodada do qualifying em Nova York, perdeu um lugar e agora é o 211.º no ranking.

Na parte de cima, nenhuma alteração até a 26.ª posição, agora ocupada pelo francês Benoit Paire. O sérvio Novak Djokovic, com grande vantagem na liderança para os rivais, não deixará o posto com qualquer que seja seu desempenho no US Open. Separados por 455 pontos, o espanhol Rafael Nadal, em segundo, e o suíço Roger Federer, em terceiro, poderão mudar de posição depois do Grand Slam.

Quem comemorou bastante nesta segunda-feira foi o polonês Hubert Hurkacz. Campeão do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, o tenista europeu ganhou seis colocações e agora está em 35.º lugar, a sua melhor colocação da carreira no ranking.

Entre as mulheres, a expectativa fica por conta da disputa pela liderança do ranking da WTA entre quatro tenistas. Atual número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka terá que defender o título em Nova York e com isso os 2.000 pontos conquistados na temporada passada. As desafiantes são a australiana Ashleigh Barty, jogadora que mais somou pontos em 2019, a checa Karolina Pliskova, que segue em busca de seu primeiro título de Grand Slam, e a romena Simona Halep, eliminada na primeira rodada no ano passado.

No Top 10, a alteração de maior destaque foi a queda da bielo-russa Aryna Sabalenka da nona para a 13.ª colocação, sendo ultrapassada pelas norte-americanas Madison Keys (agora em nono) e Sloane Stephens (10.ª), a letã Anastasija Sevastova (11.ª) e a suíça Belinda Bencic (12.ª).

Ainda suspensa temporariamente por suspeita de doping, a brasileira Beatriz Haddad Maia segue na 99.ª colocação, dentro do Top 100 do ranking da WTA.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.685 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.950

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.925

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 4.125

6.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.005

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.005

8.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.455

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.890

10.º - Roberto Bautista (ESP) - 2.575

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.510

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.160

13.º - Gael Monfils (FRA) - 2.140

14.º - John Isner (EUA) - 2.075

15.º - David Goffin (BEL) - 2.055

16.º - Juan Martín del Potro (ARG) - 2.050

17.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.050

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.985

19.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.750

20.º - Guido Pella (ARG) - 1.735

101.º - Thiago Monteiro (BRA) - 532

200.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 241

211.º - João Menezes (BRA) - 233

257.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

337.º - Thiago Wild (BRA) - 114

Confira o ranking da WTA:

1.º - Naomi Osaka (JAP) - 6.606 pontos

2.º - Ashleigh Barty (AUS) - 6.501

3.º - Karolina Pliskova (RCH) - 6.315

4.º - Simona Halep (ROM) - 4.743

5.º - Elina Svitolina (UCR) - 4.492

6.º - Petra Kvitova (RCH) - 4.386

7.º - Kiki Bertens (HOL) - 4.325

8.º - Serena Williams (EUA) - 3.935

9.º - Madison Keys (EUA) - 3.267

10.º - Sloane Stephens (EUA) - 3.189

11.º - Anastasija Sevastova (LET) - 3.167

12.º - Belinda Bencic (SUI) - 2.968

13.º - Aryna Sabalenka (BIE) - 2.955

14.º - Angelique Kerber (ALE) - 2.870

15.º - Bianca Andreescu (CAN) - 2.837

16.º - Johanna Konta (GBR) - 2.695

17.º - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.650

18.º - Qiang Wang (CHN) - 2.646

19.º - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.537

20.º - Sofia Kenin (EUA) - 2.460

99.º - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 629

243.º - Gabriela Cé (BRA) - 242

367.º - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 122