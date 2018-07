Thiago Monteiro cola em Bellucci na luta para ser o tenista número 1 do Brasil

A disputa pela condição de tenista número 1 do Brasil no ranking da ATP esquentou de vez nesta segunda-feira, com a atualização da lista. Após a disputa dos torneios da última semana, a distância entre Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro é de apenas seis posições e 26 pontos.

Bellucci continua sendo o tenista brasileiro melhor ranqueado, em 81º lugar, com 675 pontos. Mas agora é perseguido de perto por Thiago Monteiro, que na última semana foi vice-campeão do Challenger de Santos e ascendeu 12 posições, atingindo a 87ª posição, com 649 pontos.

A atualização desta segunda-feira do ranking não traz alterações nas 11 primeiras posições. A primeira mudança se dá com a queda de Jo-Wilfried Tsonga do 12º para o 13º lugar, pois, lesionado, o francês não defendeu o título de 2015 do Torneio de Metz, sendo ultrapassado pelo espanhol David Ferrer.

Assim, o ranking continua sendo liderado com folga pelo sérvio Novak Djokovic, com 14.040 pontos, seguido pelo britânico Andy Murray, com 9.345, sendo que ambos não entraram em quadra na semana passada. O suíço Stan Wawrinka é o terceiro colocado, agora com 6.365 pontos, após ser vice-campeão do Torneio de São Petersburgo.

O espanhol Rafael Nadal permanece em quarto lugar e o japonês Kei Nishikori ocupa a quinta posição no ranking. Campeão no ano passado em São Petersburgo, o canadense Milos Raonic decepcionou ao perder na sua estreia na Rússia, mas continua na sexta posição.

O suíço Roger Federer é o sétimo colocado e o francês Gael Monfils ocupa a oitava posição na listagem da ATP. Semifinalista em São Petersburgo, o checo Tomas Berdych continua em nono lugar e o austríaco Dominic Thiem, vice-campeão em Metz, segue na décima colocação.

Após faturar o primeiro título da sua carreira ao levar a taça em Metz, o francês Lucas Pouille ascendeu duas posições, para o 16º lugar no ranking. O alemão Alexander Zverev, que também assegurou a sua primeira conquista nesse fim de semana ao vencer o Torneio de São Petersburgo ganhou três postos e se tornou o número 24 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 14.040 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 9.345

3º - Stan Wawrinka (SUI), 6.365

4º - Rafael Nadal (ESP), 4.940

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.875

6º - Milos Raonic (CAN), 4.510

7º - Roger Federer (SUI), 3.730

8º - Gael Monfils (FRA), 3.545

9º - Tomas Berdych (RCH), 3.470

10º - Dominic Thiem (AUT), 3.295

11º - Marin Cilic (CRO), 2.885

12º - David Ferrer (ESP), 2.660

13º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.625

14º - David Goffin (BEL), 2.390

15º - Nick Kyrgios (AUS), 2.140

16º - Lucas Pouille (FRA), 2.036

17º - Roberto Bautista (ESP), 1.950

18º - Richard Gasquet (FRA), 1.880

19º - Pablo Cuevas(URU), 1.745

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.705

81º - Thomaz Bellucci (BRA), 675

87º - Thiago Monteiro (BRA), 649

106º - Rogério Dutra Silva (BRA), 562

122º - João Souza (BRA), 509

196º - Guilherme Clezar (BRA), 287