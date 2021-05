Thiago Monteiro derrota argentino e passa para a segunda rodada em Roland Garros

Thiago Monteiro estreou com vitória sua participação em Roland Garros. O tenista número 1 do Brasil derrotou nesta segunda-feira o argentino Francisco Cerundolo, número 116 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. Esta é a sexta edição que o cearense disputa no Grand Slam em Paris, indo em busca de superar o seu melhor desempenho no torneio, que é a terceira rodada atingida em 2020.

Recuperado de uma série de lesões que sofreu durante a gira de saibro sul-americana, Thiago Monteiro, 79 do mundo, mostrou um jogo consistente diante de Cerundolo e não deu chances para o adversário. O argentino ficou com a vaga na chave principal após a desistência do canadense Milos Raonic, na manhã de domingo.

O tenista brasileiro também vai disputar a chave de duplas masculinas. Ele voltará a jogar um Grand Slam com o australiano John Millman, número 43 no ranking de simples, com quem também atuou no Aberto da Austrália, onde chegaram na terceira rodada. Em Paris, a dupla estreará nesta terça-feira contra o taiwanês Yen-Hsun Lu e o japonês Yoshihito Nishioka.

"Sabia que iria precisar impor o meu jogo sem ser tão defensivo, saquei bem, joguei sólido nos momentos importantes", disse o brasileiro, que vai enfrentar o vencedor do duelo entre os americanos Steve Johnson (88 da ATP) e Frances Tiafoe (74). "São dois rivais agressivos, teremos de esperar para ver quem será. Terei de pensar em como posso deixá-lo mais desconfortável."

Já parte da rotina dos tenistas, os protocolos de segurança a serem seguidos nos torneios não incomodam Thiago Monteiro, que disse se sentir seguro com as medidas adotadas na França.

"Já estamos cada vez mais acostumados com os protocolos que precisamos seguir. Muitos torneios ainda não estão recebendo público, mas aqui teremos um pouco de gente, o que é muito legal e muda a atmosfera dos jogos. Ainda assim, continuamos a seguir os protocolos contra a covid-19. Usamos máscaras, fazemos os testes e tudo mais", disse Thiago. "Os jogadores vêm se sentindo seguros e também mais adaptados à nova rotina. Com menos liberdade, claro, mas também com muito mais segurança. As viagens também estão sendo bem mais tranquilas, com menos desgaste do isolamento e tudo mais. Já estou bem adaptado e aos poucos o cenário vai flexibilizando e melhorando."

OUTROS RESULTADOS

Em duelo de americanos, o veterano John Isner, 34 do mundo, mais uma vez contou com seu forte saque para vencer Sam Querrey, número 67, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/3 e 6/4. Outro que precisou de apenas três sets para atingir a segunda rodada foi o sérvio Filip Krajinovic diante do alemão Maximilian Marterer, ao marcar 6/4, 6/1 e 7/6 (7/3).