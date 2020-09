Thiago Monteiro derrota número 33 do mundo e avança à 2ª rodada em Roland Garros

Único tenista brasileiro na chave de simples em Roland Garros, Grand Slam que está sendo disputado em Paris, na França, Thiago Monteiro conseguiu nesta terça-feira uma importante vitória em sua estreia. O cearense de 26 anos e 84.º do ranking da ATP derrotou o georgiano Nikoloz Basilashvili, cabeça 31 e número 33 do mundo, por 3 sets a 0 - com parciais de 7/5, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos. Foi dominante a partida inteira e não teve seu saque quebrado.

Esta foi a terceira vitória de Thiago Monteiro em chaves principais de Grand Slam, sendo que as duas anteriores aconteceram ainda em 2017, nas estreias de Roland Garros e Wimbledon. Ele participa de seu 10.º torneio deste nível. O triunfo rende mais 45 pontos no ranking da ATP ao brasileiro, que tem como melhor momento a 74.ª colocação em 2017.

Leia Também Com facilidade, Djokovic ganha na estreia e passa à 2ª rodada em Roland Garros

Em termos de ranking dos adversários, a vitória em Paris foi a terceira melhor para Thiago Monteiro na temporada de 2020. Ele derrotou o croata Borna Coric, 31.º do mundo, no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e bateu o argentino Guido Pella, 26.º, no Rio Open - esses dois torneios antes da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste ano tem agora sete vitórias em chaves principais de ATP e mais nove em torneios de nível Challenger - na semana passada foi finalista de Forli, no saibro italiano.

Além do bom resultado na estreia, Thiago Monteiro tem uma chave favorável para tentar uma campanha ainda melhor em Roland Garros. Seu próximo adversário será o norte-americano Marcos Giron, 96.º do ranking, que bateu o francês Quentin Halys, 202.º colocado, por 3 sets a 2 - parciais de 7/5, 3/6, 6/7 (5/7), 7/5 e 8/6. E com a eliminação precoce do russo Daniil Medvedev, cabeça 4, pode enfrentar o húngaro Marton Fucsovics ou o espanhol Albert Ramos Vinolas em uma eventual terceira rodada.

DUPLAS

A estreia do brasileiro Marcelo Demoliner na chave de duplas de Roland Garros precisou ser adiada em razão das constantes chuvas desta terça-feira. O jogo seria o último da programação da quadra 9 e ficou para esta quarta. O tenista gaúcho e o holandês Matwe Middelkoop encaram o britânico Daniel Evans e o polonês Hubert Hurkacz.

Demoliner é um dos três brasileiros na chave principal de duplas masculinas em Paris. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estreiam contra os convidados locais Arthur Cazaux e Harold Mayot, enquanto que Bruno Soares e o croata Mate Pavic jogam contra o neozelandês Marcus Daniell e o austríaco Philipp Oswald. Esses jogos também serão nesta quarta-feira.

"Fala, pessoal! Jogo adiado aqui Paris por causa dessa garoa que não paaaaara. Vai dar para fazer um treininho a mais aqui. Estreia será amanhã, aviso para vocês o horário em breve. Vamo que vamo", escreveu Demoliner em sua conta no Twitter.