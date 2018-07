Thiago Monteiro é eliminado em estreia no quali de Wimbledon

Atual número três do tênis masculino brasileiro, Thiago Monteiro se despediu de forma precoce do qualifying de Wimbledon. Nesta segunda-feira, antes de a chuva atrapalhar a programação do Grand Slam londrino, Monteiro foi derrotado pelo alemão Julian Reister, ex-Top 100 e atual 459º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Monteiro, de 22 anos, não resistiu à experiência do rival de 30, que não deu qualquer chance ao brasileiro no set inicial. Mesmo sem resultados relevantes sobre a grama, o tenista da Alemanha praticamente não foi ameaçado por Monteiro, atual 126 do mundo, que vive boa fase nesta temporada.

André Ghem e Guilherme Clezar também deveriam estrear nesta segunda, porém a chuva deu as caras no All England Club neste primeiro dia de atividades no Grand Slam e as duas partidas precisaram ser adiadas para esta terça.

Ghem, 200º do ranking, vai enfrentar o francês Albano Olivetti, 207º. Clezar terá pela frente o Radu Albot, da Moldávia. Clezar ocupa atualmente a 194ª posição da lista da ATP, enquanto Albot é o 111º.

Se conseguirem furar o quali, Ghem e Clezar vão se juntar a Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, que já estavam assegurados na chave principal, por causa da colocação no ranking.

FEMININO

Também nesta terça estreará Paula Gonçalves no qualifying feminino. A número 2 do Brasil vai encarar a neozelandesa Marina Erakovic, atual 149ª do colocada da lista da WTA. Erakovic, que tem boa experiência no circuito profissional, já figurou no Top 40; Paula, por sua vez, registrou nesta segunda sua melhor posição no ranking, ao aparecer em 176º lugar. Teliana Pereira, a número 1 do País, já está garantida na chave principal.