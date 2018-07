Thiago Monteiro é eliminado por Carreño Busta nas oitavas na Suécia

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Bastad, ATP 250 sueco disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 145 do mundo deixou o evento ao perder para o espanhol Pablo Carreño Busta, 13º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 6 minutos.

Monteiro havia estreado em Bastad com vitória sobre o sueco Elias Ymer, mas nesta quarta-feira não resistiu ao cabeça de chave número 2 do evento. No primeiro set, o brasileiro fez um duelo equilibrado, tendo desperdiçado um break point no game inicial. Mas ele acabou sucumbindo no décimo, quando perdeu o seu serviço, sendo batido por 6/4.

Na segunda parcial, Monteiro também não conseguiu aproveitar break point no primeiro game. Só que dessa vez perdeu o seu saque na sequência. O brasileiro não conseguiu mais se recuperar, sendo derrotado por Carreño Busta, que assim se classificou às quartas de final do Torneio de Bastad.

O próximo rival dele na Suécia será o também espanhol Fernando Verdasco, número 33 do mundo e que nesta quarta-feira derrotou o português Pedro Sousa (136º colocado no ranking) por 6/3 e 6/2.

Também nesta quarta, o argentino Diego Schwartzman, o número 12 do mundo, foi surpreendido ao perder para o italiano Simone Bolelli, o 153º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2. Seu adversário nas quartas de final do Torneio de Bastad será o suíço Henri Laaksonen (148º), que aplicou um duplo 6/2 no italiano Matteo Berrettini (75º).