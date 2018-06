Thiago Monteiro ganha convite e entrará direto na chave principal do Rio Open

A organização do Rio Open confirmou oficialmente nesta sexta-feira que Thiago Monteiro, atual número 1 do tênis do Brasil, recebeu convite e tem presença garantida na chave principal do ATP 500 que começa na próxima segunda no Jockey Club Brasileiro.

Atual 96º colocado do ranking mundial, Monteiro foi eliminado em sua estreia no Torneio de Buenos Aires, na última terça-feira, e foi avisado sobre o wild card fornecido pelos organizadores do maior evento de tênis da América do Sul logo depois de encerrar um treinamento em uma quadra da competição na capital fluminense.

"Sair de um bom treino e receber essa notícia é excelente, eu só tenho a agradecer à organização do evento por essa oportunidade", comemorou Monteiro, em declarações distribuídas pela assessoria do torneio.

O tenista cearense acabou sendo beneficiado pelo fato de o seu compatriota Rogério Dutra Silva, anteriormente contemplado com um dos três convites reservados pela organização, ter ingressado diretamente na chave principal e deixado um wild card disponível. Assim, o convite acabou sendo repassado a Monteiro.

Embora tenha caído já na estreia em Buenos Aires, onde foi eliminado pelo espanhol Fernando Verdasco, o brasileiro vinha de uma semifinal no Torneio de Quito, onde alcançou na semana passada o melhor resultado de sua carreira em um evento da ATP. Por causa da boa campanha, ele saltou 22 posições no ranking, voltou ao Top 100 e se tornou o novo número 1 do Brasil.

"Jogar a chave principal do Rio Open mais uma vez é um sonho para mim", disse o tenista, que avançou às quartas de final do ATP 500 brasileiro no ano passado. "É o meu torneio favorito do ano, na cidade onde eu treino, tenho meus amigos e a minha família perto. São poucas oportunidades assim no ano e agora é aproveitar ao máximo e, quem sabe, ir mais longe ainda no torneio", completou Monteiro, que em 2016 também brilhou na competição realizada em quadra de saibro ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, então tenista número 9 do mundo, e chegar às oitavas de final.