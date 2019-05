Thiago Monteiro ganha na estreia e passa no quali de Roland Garros; Rogerinho cai

Segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros teve início nesta segunda-feira com a disputa da primeira rodada do qualifying masculino. Em Paris, dois tenistas brasileiros entraram em quadra e apenas o cearense Thiago Monteiro conseguiu avançar na estreia. O paulista Rogério Dutra Silva foi eliminado com uma derrota em três sets.

Número 1 do Brasil e 113 do mundo, Thiago Monteiro teve trabalho apenas no primeiro set para derrotar o egípcio Mohamed Safwat por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/0, após 1 hora e 32 minutos. Na primeira parcial, chegou a sacar para fechar em 6 a 3, mas foi quebrado e só conseguiu triunfar no tie-break. Na sequência, o tenista africano não ofereceu resistência e foi facilmente batido com um "pneu".

Cabeça de chave número 7 do quali, Thiago Monteiro espera agora pelo vencedor da partida entre o checo Zdenek Kolar, atual 212.º colocado do ranking da ATP, e o francês Antoine Cornut-Chauvinc, 430.º do mundo. Caso vença a segunda, o cearense tem como rival mais perigoso na última fase o sul-coreano Soonwoo Kwon, 30.º cabeça de chave.

Primeiro a entrar em quadra, Rogerinho, que está em 210.º lugar no ranking, teve um reencontro contra o belga Kimmer Coppejans, que o derrotou no confronto pelo playoff da Copa Davis em fevereiro, em Uberlândia (MG). Mais uma vez o tenista europeu levou a melhor, mas desta vez por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4, após 2 hora e 33 minutos.

Na chave feminina, que começará nesta terça-feira, apenas a paulista Beatriz Haddad Maia está inscrita. A tenista número 1 do Brasil e 127 do mundo estreará contra a ucraniana Katarina Zavatska, que ocupa a 205.ª colocação no ranking da WTA.