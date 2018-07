Thiago Monteiro ganha último convite para o Rio Open

A organização do Rio Open distribuiu nesta sexta-feira os últimos convites para as chaves principais masculina e feminina, que começarão a ser disputadas na próxima segunda. E o brasileiro Thiago Monteiro, de 21 anos, foi um dos agraciados com a vaga direta na competição, sem precisar passar pelo qualifying.

"Estou muito feliz com o 'wildcard' na chave do Rio Open. Será uma experiência incrível poder jogar minha primeira chave de ATP em casa e estou pronto para dar o meu melhor essa semana, só tenho a agradecer a organização do evento por me proporcionar essa oportunidade", comemorou o tenista nascido em Fortaleza.

Monteiro ocupa atualmente a 338ª posição no ranking da ATP, mas já esteve perto dos 250 melhores antes de sofrer com lesões. Nesta temporada, ele vem somando bons resultados, alcançando a semifinal do Challenger do Rio de Janeiro e as quartas do Challenger de Mendoza, na Argentina.

Com o convite de Monteiro, o Brasil terá ao menos três representantes na chave principal masculina, com Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão. No feminino, Teliana Pereira, Bia Haddad Maia e Gabriela Cé estão asseguradas na chave principal.

O Rio Open também concedeu convite à romena Sorana Cirstea e ao chileno Nicholas Jarry nesta sexta. Cirstea será uma das tenistas mais experientes da competição feminina. Ela já ocupou a 21ª colocação do ranking, em 2013 - atualmente é a 194ª. Ela tem um título de WTA no currículo e dois vice-campeonatos. Já Nicholas Jarry é uma promessa do tênis chileno.