Thiago Monteiro leva virada de Cuevas e País dá adeus ao Brasil Open

Algoz do tricampeão Nicolás Almagro na estreia do Brasil Open, Thiago Monteiro não conseguiu surpreender o atual detentor do título do ATP 250 realizado em quadras de saibro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Nesta sexta-feira à noite, o tenista brasileiro acabou derrotado de virada pelo uruguaio Pablo Cuevas, que avançou às semifinais ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Atual 278º colocado do ranking mundial, Thiago já havia feito a proeza, na semana passada, de eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual nono tenista da ATP. O cearense de apenas 21 anos de idade, porém, não teve forças para passar por Cuevas, mesmo apoiado pela torcida que lotou a quadra central do evento paulistano.

Thiago era o último tenista do País ainda vivo no Brasil Open, pois horas mais cedo Marcelo Melo e Bruno Soares, principais favoritos ao título da chave de duplas da competição, foram surpreendente eliminados, assim como André Sá caiu atuando ao lado do argentino Máximo González. Assim, o Brasil não contará com nenhum representante nas semifinais deste sábado.

Antes de ser eliminado, Thiago chegou a ser ver próximo de figurar na próxima fase, pois começou a partida melhor e, com a agora conhecida coragem nos golpes do fundo de quadra, quebrou o saque de Cuevas e, sem ter o serviço quebrado, fez 6/4.

No segundo set, por sua vez, Thiago conseguiu uma quebra de serviço logo de cara, mas o atual 27º colocado do ranking da ATP a devolveu em seguida e mais tarde converteu um novo break point para abrir vantagem e fazer 6/3.

Confiante, Cuevas não teve mais o seu saque ameaçado pelo brasileiro no terceiro set e, ao converter dois de quatro break points, repetiu o 6/3 que liquidou o jogo.

Na semana passada, o uruguaio já havia batido Thiago nas oitavas de final do Rio Open, onde o tenista cearense atuou como convidado da organização, assim como ocorreu agora no Brasil Open.

O rival de Cuevas na semifinal deste sábado será o sérvio Dusan Lajovic, que nesta sexta-feira eliminou o português Gastão Elias com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0.