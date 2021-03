Thiago Monteiro leva virada e é eliminado nas oitavas de final em Buenos Aires

Número 1 do Brasil, o tenista Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Buenos Aires nesta quarta-feira, ao sofrer uma virada diante do sérvio Miomir Kecmanovic, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h14min. O brasileiro chegou a liderar a terceira parcial por 3 a 0, antes de ceder a vitória.

Monteiro vinha de boa vitória sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, na estreia. Apesar da boa fase, o número 74 do mundo não resistiu ao rival desta quarta-feira, cabeça de chave número quatro e 42º do ranking da ATP. Foi a segunda vitória de Kecmanovic em dois confrontos no circuito.

No saibro argentino, Monteiro fez grande exibição no fim do primeiro set. Mesmo saindo atrás no placar, chegou a estar perdendo por 5/3. Até que iniciou forte reação, virou o marcador e fechou a parcial por 7/5.

No segundo set, o brasileiro seguiu consistente. Porém, abusou dos erros num mesmo game de saque e perdeu o serviço. Foi o suficiente para o sérvio fazer 4/2 e encaminhar o set e o empate no confronto.

Monteiro começou melhor na parcial decisiva. Com uma quebra de saque, abriu 3/0 e era claramente superior ao adversário. Mas perdeu a concentração após erros bobos, permitiu a reação do favorito e acabou sendo derrotado.

No torneio argentino, de nível ATP 500, Monteiro ainda disputará a chave de duplas. Na sequência, vai disputar o Torneio de Santiago, no Chile. No melhor momento de sua carreira até agora, o brasileiro soma nove vitórias e cinco derrotas nesta temporada e exibe uma semifinal num dos ATPs 250 disputado no Melbourne Park, em preparação para o Aberto da Austrália.