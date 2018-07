Thiago Monteiro massacra dominicano na estreia em Buenos Aires

O brasileiro Thiago Monteiro não teve qualquer problema para triunfar na sua partida de estreia no Torneio de Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o número 84 do mundo permaneceu por apenas 50 minutos em quadra e superou o dominicano Victor Estrella Burgos, o 93º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Estrella Burgos entrou em quadra embalado pela conquista do tricampeonato do Torneio de Quito no último fim de semana, com uma campanha que incluiu uma vitória sobre o brasileiro Thomaz Bellucci nas semifinais, mas não ofereceu qualquer resistência ao tenista cearense, que assim se classificou às oitavas de final do ATP 250 argentino, disputado em quadras de saibro.

O duelo entre o brasileiro e o dominicano estava agendado para terça-feira, mas precisou ser adiado para esta quarta por causa da chuva em Buenos Aires. Mas nem o maior tempo de descanso após ser campeão no Equador ajudou o veterano tenista, de 36 anos.

Monteiro abriu 3/1 no primeiro set, vacilou na sequência ao perder o seu saque, mas depois foi soberano. O brasileiro converteu mais dois break points para fechar a parcial em 6/2. O segundo set foi ainda mais fácil para Monteiro, que conseguiu quebras de saque no segundo e sexto games, definindo o seu triunfo por 6/1.

Nas oitavas de final do Torneio de Buenos Aires, Monteiro terá pela frente o espanhol Tommy Robredo. O experiente tenista figura hoje apenas em 550º lugar no ranking da ATP, pois perdeu mais da metade da última temporada do tênis por estar lesionado. Na sua estreia no evento argentino, ele superou o italiano Fabio Fognini. O duelo entre Monteiro e Robredo é inédito.