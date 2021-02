Thiago Monteiro passa por rodada dupla nesta sexta-feira e joga semi em Melbourne

O brasileiro Thiago Monteiro teve uma sexta-feira irrepreensível. Por conta do adiamento de toda a programação de quinta após um caso positivo de covid-19 no hotel onde os tenistas estão hospedados em Melbourne, o número 1 do País e 83.º do mundo entrou em quadra duas vezes e venceu as duas, avançando às semifinais do Ocean Road Open, um dos dois ATP 250 que estão sendo disputados de forma simultânea na cidade da Austrália.

No primeiro jogo do dia, logo pela manhã (no horário local), Thiago encarou uma partida dura em que precisou tirar o máximo do seu serviço para derrotar o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 17 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. À tarde, pelas quartas de final, foi a vez do brasileiro encarar o australiano Jordan Thompson, cabeça de chave 11 no torneio, e a vitória foi com um duplo 6/4.

Nas semifinais, neste sábado, o brasileiro terá pela frente o italiano Stefano Travaglia, 71.º colocado do ranking da ATP, em confronto inédito no circuito profissional. O tenista da Itália foi o responsável por eliminar o polonês Hubert Hurkacz, cabeça 3, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5.

Será apenas a segunda vez que o cearense disputará as semifinais de um torneio de nível ATP. A primeira vez que ele foi tão longe em um evento deste porte foi no saibro do ATP 250 de Quito, no Equador, em 2018, batendo o francês Gael Monfils nas quartas de final. Sua campanha em Melbourne já deve render pontos para ganhar 10 colocações no ranking que será atualizado pela ATP na segunda-feira.

Pelo mesmo torneio, o brasileiro Bruno Soares entrará em quadra neste sábado pelas quartas de final da chave de duplas. Ele e o britânico Jamie Murray, que são cabeça de chave número 2, vão encarar os casaques Alexander Bublik e Andrey Golubev.

No outro ATP 250 em Melbourne, o Murray River Open, o brasileiro Marcelo Melo e o romeno Horia Tecau estrearam nesta sexta-feira, já pelas oitavas de final da chave de duplas, com vitória sobre os americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. Nas quartas, os rivais serão o uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar.

Outro brasileiro na disputa, o gaúcho Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago González terão pela frente, também nas quartas de final, a dupla formada pelos britânicos Cameron Norrie e Jonny O´Mara.