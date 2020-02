Thiago Monteiro perde na estreia em Córdoba e Demoliner avança nas duplas

Não foi além da primeira rodada a participação de Thiago Monteiro na chave de simples do Torneio de Córdoba, um ATP 250 disputado na Argentina. Após ser campeão do Challenger de Punta del Este no fim de semana, o brasileiro e número 89 do mundo foi eliminado na estreia ao perder nesta terça-feira para o francês Coretin Moutet, 71º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 18 minutos.

Monteiro chegou a abrir 3/1 no primeiro set da partida, mas depois permitiu a reação de Moutet. O francês devolveu a quebra de saque no quinto game e obteve outra no nono, depois fechando a parcial em 6/4.

No segundo set, Moutet fez 4/0 com facilidade. Monteiro ainda devolveu uma das quebras de saque, mas foi insuficiente para evitar novo revés, agora por 6/3. Nas oitavas de final do evento argentino, o tenista da França terá pela frente o local Guido Pella.

Já pela chave de duplas, o brasileiro que entrou em quadra nesta terça em Córdoba teve mais sorte. Marcelo Demoliner, o número 58 do ranking de duplistas, atuou ao lado do holandês Matwe Middelkoop. E eles venceram fácil os argentinos Juan Ficovich e Pedro Cachin por duplo 6/1. Nas quartas de final, eles vão encarar o italiano Federico Gaio e o espanhol Pedro Martinez.

Essa partida será disputada nesta quarta-feira. Será a mesma data da estreia de Monteiro e Fernando Romboli na chave de duplas. Eles terão pela frente Alessandro Giannessi e Gianluca Mager, outra parceria da Itália.