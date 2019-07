Thiago Monteiro sobe no ranking da ATP e pode voltar ao Top 100 após Wimbledon

Ainda sem contar os pontos por ter furado o qualifying de Wimbledon - isso só será contabilizado daqui duas semanas -, o brasileiro Thiago Monteiro tem tudo para voltar a figurar no Top 100 do ranking da ATP. Nesta segunda-feira, na última atualização da lista antes da disputa do terceiro Grand Slam da temporada, o tenista cearense ganhou duas colocações e é agora o 113.º melhor do mundo.

LEIA TAMBÉM > Roger Federer joga sob pressão forte de Rafael Nadal em Wimbledon

Para entrar na lista dos 100 melhores, Thiago Monteiro precisa somar mais pontos em Wimbledon, mas sua estreia será complicada. Nesta terça-feira, ele enfrentará o japonês Kei Nishikori, atual sétimo colocado do ranking. Contra tenistas Top 10, o brasileiro já venceu uma vez na carreira - bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga na primeira rodada do Rio Open de 2016.

Thiago Monteiro é de longe o melhor brasileiro no ranking da ATP. O número 2 do País é o paulista Rogério Dutra Silva, que nesta semana perdeu 10 posições e agora aparece na 233.ª colocação. Atrás dele está Thomaz Bellucci, que já chegou a figurar em 21.º lugar, mas vem sofrendo com problemas físicos e ocupa hoje o 258.º posto.

No topo do ranking, que é liderado pelo sérvio Novak Djokovic, não houve qualquer alteração até o 30.º lugar. Quem mais ganhou colocações na atualização desta segunda-feira foram os campeões do torneios da semana passada. Vencedor do ATP 250 de Antalya, na Turquia, o italiano Lorenzo Sonego galgou 29 posições e agora é o 46.º do mundo. O norte-americano Taylor Fritz, ganhador do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, subiu 11 e ocupa o 31.º posto.

FEMININO

No ranking da ATP, a grande novidade da atualização desta segunda-feira foi a volta da norte-americana Serena Williams ao Top 10 mesmo sem entrar em quadra na semana passada. Graças aos pontos descontados da bielo-russa Aryna Sabalenka, a tenista dos Estados Unidos subiu do 11.º para o 10.º lugar antes da disputa de Wimbledon.

Campeã em Eastbourne, a checa Karolina Pliskova segue na terceira colocação, ainda atrás da australiana Ashleigh Barty e da japonesa Naomi Osaka. A holandesa Kiki Bertens está em quarto lugar, seguida pela alemã Angelique Kerber, derrotada na final do torneio na Inglaterra.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, que assim como Thiago Monteiro furou o qualifying de Wimbledon e disputará a chave principal de Wimbledon - estreará nesta terça-feira contra a espanhola Garbiñe Muguruza -, permaneceu na 121.ª colocação.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.620

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.595

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.405

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.215

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.610

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.980

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.785

11.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.740

12.º - John Isner (EUA) - 2.715

13.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.205

15.º - Gael Monfils (FRA) - 1.985

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.960

17.º - Milos Raonic (CAN) - 1.945

18.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

19.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.715

20.º - Matteo Berrettini (ITA) - 1.665

113.º - Thiago Monteiro (BRA) - 515

233.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 201

258.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

267.º - João Menezes (BRA) - 161

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.495 pontos

2.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.377

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.055

4.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.430

5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 4.805

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.555

7.ª - Simona Halep (ROM) - 4.063

8.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.868

9.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.682

10.ª - Serena Williams (EUA) - 3.411

11.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.365

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.296

13.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.073

14.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.775

15.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.752

16.ª - Madison Keys (EUA) - 2.615

17.ª - Julia Görges (ALE) - 2.605

18.ª - Johanna Konta (ING) - 2.430

19.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.418

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.335

121.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 531

325.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 137

329.ª - Gabriela Cé (BRA) - 136

430.ª - Paula Cristina Gonçalves (BRA) - 76