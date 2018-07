Thiago Monteiro sobe no ranking e alcança o Top 100 da ATP

O brasileiro Thiago Monteiro obteve um importante feito na carreira. Em ranking atualizado nesta segunda-feira, o tenista apareceu na 99ª colocação, com 598 pontos, e apareceu como Top 100 pela primeira vez.

Eliminado na primeira rodada do Torneio de Los Cabos, no México, pelo sérvio Dusan Lajovic, o tenista brasileiro manteve os mesmos pontos que tinha na semana passada. Mas, como alguns adversários caíram no ranking, como o letão Ernests Gulbis (passou de 61º para 100º lugar), Monteiro entrou no Top 100.

No final de 2015, o brasileiro encerrou a temporada apenas na 463ª colocação. Algumas surpreendentes campanhas, porém, como a vitória sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga e as quartas alcançadas no Brasil Open, foram guiando sua ascensão.

Embora tenha alcançado o Top 100, Monteiro precisará contar com a sorte para manter o posto. O brasileiro foi eliminado na primeira rodada do qualifying do Masters 1000 de Cincinnati pelo checo Jiri Vesely, de virada, por 2 a 1, neste domingo, e precisa torcer contra os adversários diretos para não perder a posição.

Outro brasileiro que teve boa subida foi João Souza, o Feijão. Após faturar o segundo título consecutivo, em um challenger na Itália, neste domingo, ele chegou aos 511 pontos e saltou da 133ª posição para a 118ª. Já Rogério Dutra Silva perdeu espaço, caiu de 95º para 108º e deixou o Top 100. Thomaz Bellucci, por sua vez, perdeu uma posição e está em 55º.

Entre os primeiros colocados, como o único torneio de nível ATP disputado foi o do México - a Olimpíada não contou pontos para lista -, houve poucas mudanças. A principal delas foi a queda de Jo-Wilfried Tsonga de novo para décimo. Ele foi ultrapassado pelo austríaco Dominic Thiem. Já o sérvio Novak Djokovic segue disparado em primeiro lugar.

CONFIRA O RANKING:

1º - Novak Djokovic (SER), 15.440 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 9.065

3º - Roger Federer (SUI), 5.945

4º - Stan Wawrinka (SUI), 5.070

5º - Rafael Nadal (ESP), 4.850

6º - Milos Raonic (CAN), 4.455

7º - Kei Nishikori (JAP), 4.075

8º - Tomas Berdych (RCH), 3.660

9º - Dominic Thiem (AUT), 3.035

10º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.815

11º - Gael Monfils (FRA), 2.755

12º - David Ferrer (ESP), 2.695

13º - David Goffin (BEL), 2.610

14º - Marin Cilic (CRO), 2.605

15º - Richard Gasquet (FRA), 2.320

16º - Nick Kyrgios (AUS), 2.025

17º - Roberto Bautista (ESP), 2.015

18º - Feliciano López (ESP), 1.975

19º - Pablo Cuevas(URU), 1.710

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.650

55º - Thomaz Bellucci (BRA), 845

99º - Thiago Monteiro (BRA), 598

108º - Rogério Dutra Silva (BRA), 557

118º - João Souza (BRA), 511