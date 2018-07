Thiago Monteiro supera alemão na estreia em Hamburgo

Após "furar" o qualifying do Torneio de Hamburgo, o brasileiro Thiago Monteiro começou bem a sua participação no ATP 500 alemão, disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 123 do mundo superou o alemão Mischa Zverev, 141º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 30 minutos.

Com isso, Thiago Monteiro passa a somar quatro vitórias em três participações nas chaves principais de torneios da ATP. Na segunda rodada em Hamburgo, ele vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas, número 24 do mundo, que passou na sua estreia pelo alemão Florian Mayer (77º) por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O uruguaio, aliás, foi o algoz de Thiago Monteiro nos outros dois torneios da ATP que ele disputou, ambos neste ano, no Brasil Open e no Rio Open. Agora, portanto, o brasileiro tentará mudar esse retrospecto.

No duelo com Zverev, Thiago Monteiro conseguiu uma quebra de saque no primeiro set, mas também perdeu o serviço uma vez, só definindo o seu triunfo no tie-break. Na segunda parcial, o brasileiro também perdeu o seu serviço uma vez, mas dessa vez converteu dois break points, aplicando 6/4 para fechar o jogo em 2 a 0, mesmo que tenha sofrido com o saque do alemão, que disparou sete aces, contra apenas um do brasileiro.

Também nesta segunda-feira em Hamburgo, o francês Jeremy Chardy, número 34 do mundo, foi eliminado na estreia ao perder para o argentino Maximo Gonzalez (142º) por 6/2, 2/6 e 7/6 (7/4).

O espanhol Nicolás Almagro (44º) passou pelo checo Jan Satral (206º) por 6/3, 3/6 e 6/2. Seu próximo oponente vai ser o francês Paul-Henri Mathieu, que venceu o austríaco Gerald Melzer (6/4 e 7/6).

Além disso, o esloveno Grega Zemlja e o argentino Nicolas Kicker também avançaram nesta segunda-feira na estreia no ATP 500 alemão.