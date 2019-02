Thiago Monteiro supera português e avança na estreia no Rio Open

Thiago Monteiro aproveitou o apoio da torcida para triunfar na sua estreia no Rio Open. Nesta terça-feira, o número 126 do mundo derrotou o português Pedro Sousa, 99º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos, avançando no ATP 500 brasileiro, disputado em quadras de saibro, no Jockey Club Brasileiro.

Monteiro conseguiu a primeira quebra de serviço da partida no quarto game. A partir daí, foram mais quatro em série, sendo duas para cada tenista. E a sequência só foi encerrada no nono game, quando o brasileiro confirmou o seu saque e fechou a parcial em 6/3.

No segundo set, os tenistas voltaram a oscilar. Foram cinco quebras de serviço nos cinco games iniciais, com Monteiro novamente interrompendo a sequência, no sexto. E ainda converteu novo break point no sétimo game para fazer 5/2, logo depois fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 2 a 0.

O próximo adversário de Monteiro no Rio Open vai ser o esloveno Aljaz Bedene, número 83 do mundo. Ele surpreendeu nesta terça-feira ao derrotar o embalado italiano Marco Cecchinato, o 17º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1), em 1 hora e 51 minutos.

Outro favorito que caiu nesta terça-feira foi Fabio Fognini. Número 16 do mundo, o italiano perdeu para o canadense Felix Auger-Aliassime, o 104º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. O jovem, de apenas 18 anos, é convidado da organização e terá pela frente o chileno Christian Garin nas oitavas de final do Rio Open.

Em outros jogos já concluídos nesta terça-feira, o português João Sousa, o britânico Cameron Norrie, o argentino Federico Delbonis, o espanhol Roberto Carballes Baena, o boliviano Hugo Dellien, os espanhóis Jaume Munar e Albert Ramos e o norueguês Cásper Ruud se classificaram à próxima fase do ATP 500 brasileiro.