Thiago Monteiro supera qualifying e estreará contra belga na Índia

O brasileiro Thiago Monteiro vai participar da chave principal do Torneio de Pune, ATP 250 indiano disputado em quadras duras. Neste domingo, ele conseguiu a segunda vitória no qualifying, assegurando a sua presença no evento. Já João Souza, o Feijão, caiu na rodada final do qualificatório.

Número 124 do mundo, Monteiro havia estreado no qualifying com vitória de virada sobre o indiano Sriram Balaji (374º colocado no ranking da ATP) por 3/6, 6/3 e 7/5. Neste domingo, ele teve pela frente outro tenista da Índia, Prajenesh Gunneswaran. E o brasileiro passou pelo número 243 do mundo por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Garantido na chave principal do Torneio de Pune, Monteiro vai estrear no evento indiano contra o belga Ruben Bemelmans, o 108º colocado no ranking da ATP. Eles já se enfrentaram duas vezes, ambas em quadras de saibro, e cada tenista venceu em uma oportunidade.

Já Feijão não teve a mesma sorte. Após derrotar o sul-coreano Kwon Soon-Woo na estreia do qualificatório por 4/6, 6/3 e 7/6, o número 246 do mundo foi eliminado neste domingo. Ele perdeu para o espanhol Ricardo Ojeda Lara (198º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Anteriormente realizado em Chennai, o evento indiano terá, agora, a sua primeira edição em Pune. O espanhol Roberto Bautista Agut foi campeão em 2017 e vai defender o seu título. O croata Marin Cilic e o sul-africano Kevin Anderson são os dois principais cabeças de chave do torneio.