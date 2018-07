Thiago Monteiro supera ucraniano e avança às oitavas de final na Suíça

O brasileiro Thiago Monteiro estreou com uma sofrida e importante vitória no Torneio de Gstaad, ATP 250 disputado em quadras de saibro na Suíça. Nesta terça-feira, o número 114 do mundo superou o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o 67º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Dolgopolov já esteve ranqueado ente os 15 melhores tenistas do mundo e vem tentando resgatar o seu melhor tênis, tanto que na semana passada foi vice-campeão do Torneio de Bastad, na Suécia. Assim, acabou representando um duro desafio de Monteiro, o número 3 do Brasil. E o tenista cearense forçou o seu saque para superar o ucraniano, tanto que disparou 14 aces, mas ao mesmo tempo cometeu oito duplas faltas em uma partida com dois break points convertidos por cada tenista.

No primeiro set da partida, Dolgopolov começou melhor e converteu break point logo no terceiro game. O ucraniano parecia com a vitória encaminhada, mas Monteiro devolveu a quebra de serviço já no final da parcial e forçou a realização do tie-break, quando se deu melhor.

No segundo set, Dolgopolov também dominou no início, abrindo 3/0. E sem ter o seu saque ameaçado em qualquer momento, o ucraniano venceu a parcial sem grandes sustos por 6/3.

Com o jogo empatado, Monteiro foi praticamente perfeito nos momentos de definição do terceiro set. O brasileiro salvou os dois break points de Dolgopolov e converteu o único que teve no sexto game, depois fechando a parcial em 6/3 e o jogo em 2 1.

Agora, nas oitavas de final do Torneio de Gstaad, Monteiro vai enfrentar o vencedor da partida entre o holandês Robin Haase, o número 50 do mundo, e o argentino Renzo Olivo, o 120º colocado no ranking.

Em jogos já encerrados nesta terça, o macedônio Radu Albot (132ª) passou pelo russo Mikhail Youzhny (4/6, 7/6 e 7/5) e será o adversário de estreia do belga David Goffin. Já o português João Sousa (61º) aplicou um duplo 6/3 no colombiano Santiago Giraldo.