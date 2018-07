Thiago Monteiro vence 2ª no qualifying e entra na chave do Torneio de Barcelona

Thiago Monteiro é o terceiro brasileiro confirmado na chave do Torneio de Barcelona, um ATP 500 disputado em quadras de saibro, na Espanha. Neste domingo, o número 80 do mundo venceu sua segunda partida no qualifying, contra o espanhol Jordi Samper-Montana, 216º colocado no ranking, e se garantiu na competição.

Apesar do favoritismo, Monteiro teve certa dificuldade para derrotar o espanhol e venceu apenas por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/1. Seu adversário na primeira rodada será o britânico Daniel Evans, 44º do mundo - os dois se enfrentaram uma vez, em Sidney neste ano, com vitória para Evans. Quem avançar irá encarar o alemão Mischa Zverev, 14º cabeça de chave e 35º do ranking.

Na primeira rodada do qualifying, no último sábado, o tenista brasileiro já havia superado o checo Lukas Rosol (154º) também por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 e 6/3, no sábado.

Já Thomaz Bellucci, número 53 do mundo, irá encarar o russo Karen Khachanov, que está apenas um posição atrás do brasileiro, enquanto Rogério Dutra Silva, 70º do ranking, vai estrear contra o argentino Renzo Oliva, 93º. Se avançar, aliás, Dutra Silva irá encarar o espanhol Rafael Nadal, campeão neste domingo do Masters 1000 de Montecarlo pela décima vez.

A chave conta ainda com o britânico Andy Murray, líder do ranking, que estreará em Barcelona contra o vencedor do duelo entre o australiano Bernard Tomic e o alemão Dustin Brown. Já o japonês Kei Nishikori, campeão em 2014 e 2015 e vice em 2016, alegou uma lesão na munheca e desistiu do torneio.