Thiago Monteiro vence batalha com sérvio e ganha 1° título da temporada em Braga

Foi desgastante e bastante sofrido, mas o brasileiro Thiago Monteiro conseguiu festejar seu primeiro título na temporada. Após dura batalha de 2h31, ele superou o sérvio Nikola Milojevic, o 148º do mundo, por duplo 7/5, para encerrar seu jejum de títulos na temporada e conquistar o Challenger de Braga.

"Foi muito boa essa semana, sempre bom conquistar um título. Hoje a final foi duríssima, 2h30 de duração em dois sets. O sérvio é um jogador muito consistente, mas estou feliz por ter superado essa batalha", afirmou o brasileiro. "Venho ajustando o que preciso em toda semana, sempre trabalhando duro, e agora estou vendo os frutos de tudo isso", seguiu o 90º do ranking mundial.

Monteiro iniciou a final passando a impressão que não teria trabalho diante de Milojevic. Com duas quebras de saque, chegou a abrir 4 a 0 no primeiro set. Quando sacava para abrir 5 a 1, porém, acabou vendo o rival devolver uma das quebras e a seguir fazer 4 a 3.

Trocaram pontos até 5 a 4 e Monteiro sacou para fechar em 6 a 4. Ele teve três set points e não aproveitou. No quarto break point, Milojevic igualou o jogo em 5 a 5. O brasileiro se redimiu com nova quebra e depois serviu bem para fechar em 7/5.

Na segunda parcial o equilíbrio prevaleceu até 4 a 4, quando começou a sucessão de quebras. Monteiro abriu 5 a 4 e novamente não fechou em seu serviço. Mas devolveu a quebra para abrir 6/5 e não desperdiçou o primeiro match point.

Este foi o sexto título de Thiago Monteiro em challengers. Além de Braga, o brasileiro também havia conquistando Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019) e Punta del Este (2019 e 2020). O tenista segue em Portugal, para disputa do challenger de Lisboa, na próxima semana.

"Em qualquer nível não existe jogo ou torneio fácil. Você tem que estar num dia bom para ganhar jogos e semanas. Agora é buscar manter essa mentalidade, confiança e energia alta para continuar somando jogos e títulos", observou. "Essa semana me dá confiança para seguir acreditando que estou tomando o caminho certo, com certeza vou levar essa energia pra semana que vem", finalizou o tenista número 1 do Brasil.