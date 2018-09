Thiago Wild comemora título do US Open: 'Era um sonho que tinha desde criança'

O brasileiro Thiago Wild, de 18 anos, se despede da categoria juvenil com chave de ouro ao erguer neste domingo o troféu do US Open, o Grand Slam disputado em Nova York. Depois de bater na decisão o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/2, o jovem tenista falou sobre a sensação de levantar a taça de um dos torneios mais importantes do mundo.

"Sair da minha carreira juvenil com o título do US Open, um Grand Slam, é muito importante para mim e para a minha equipe. Era um sonho que eu tinha desde criança: ganhar um Grand Slam e poder ter o meu nome nos grandes torneios", disse.

Wild se tornou o segundo brasileiro a levantar a taça de um Grand Slam no juvenil. Em 2010, Tiago Fernandes conquistou o Aberto da Austrália. Para chegar ao título nas quadras duras de Nova York, Wild bateu na semifinal o taiwanês Chun Tseng, que neste ano foi campeão juvenil de Roland Garros e Wimbledon, além de finalista do Aberto da Austrália.

"Poder me sagrar campeão aqui é muito especial. Era a minha última chance de ser campeão deste nível como juvenil. E acho que daqui para a frente vou seguir trabalhando firme com a minha equipe, lá na Tennis Route. Eles vêm me apoiando desde os 14 anos. Agora tem que seguir firme pensando no futuro", complementou.

Tennis Route é a academia onde Wild treina, no Rio de Janeiro. Um dos sócios da academia é João Zwetsch, capitão do Brasil na Copa Davis e ex-técnico de Thomaz Bellucci. Lá também treina o duplista Marcelo Demoliner. Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro treinavam lá até algumas semanas atrás. Bia se mudou para Florianópolis e Monteiro para a Argentina.