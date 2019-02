Thiago Wild leva virada e perde na estreia de evento da ATP na Argentina

O brasileiro Thiago Wild foi eliminado no seu jogo de estreia no Torneio de Córdoba. Convidado da organização do ATP 250 argentino, realizado em quadras de saibro, o jovem, de 18 anos, ficou em quadra por 3 horas e 11 minutos, mas acabou sucumbindo ao italiano Alessandro Giannessi, o 168º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 7/5 e 7/6 (7/4).

Campeão juvenil do US Open em 2018, Wild é o número 451 do mundo e disputou nesta terça-feira apenas o seu segundo jogo no circuito da ATP, sendo que no ano passado havia perdido na estreia no Brasil Open, evento paulistano que o convidou para a edição de 2019 - ele também vai participar do Rio Open.

No primeiro set do duelo, Giannessi abriu 4/2, mas permitiu a reação de Wild, que conseguiu a virada para 5/4 e triunfou no tie-break. O brasileiro parecia próximo da vitória após converter break point no quinto game da segunda parcial e abrir 5/3, mas sofreu com a recuperação do italiano, que venceu quatro games seguidos e ganhou por 7/5.

No set decisivo, Wild voltou a ficar em vantagem e liderou por 4/2. Só que aí perdeu três games consecutivos, permitindo que Giannessi levasse a disputa ao tie-break, quando foi superior garantindo a passagem de fase no ATP 250. Algoz do brasileiro, Giannesi vai encarar o argentino Diego Schwartzman, o número 20 do mundo, nas oitavas de final do Torneio de Córdoba.

Também nesta terça-feira, o argentino Juan Ignacio Londero e o espanhol Roberto Carballes Baena venceram pela primeira rodada do ATP 250 argentino.