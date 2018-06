Thiago Wild recebe convite para o Brasil Open e disputa primeiro ATP da carreira

A organização do Brasil Open definiu nesta quinta-feira o primeiro "wild card" (convite) para a chave principal do torneio de nível ATP 250 que será disputado em quadras de saibro do dia 26 deste mês a 4 de março, no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. Ele foi dado para o brasileiro Thiago Wild, de 17 anos e o oitavo melhor tenista juvenil do mundo, que disputará o seu primeiro ATP na carreira profissional.

O jovem tenista é considerado uma das promessas do tênis brasileiro. Além de expressivos resultados no juvenil, o paranaense vem conquistando resultados importantes no circuito profissional. Em novembro passado, foi campeão em simples e duplas do Future de Antalya, na Turquia, seus primeiros títulos como profissional. Uma semana depois estreou com vitória sobre o chileno Nicolas Jarry, então número 99 do mundo, no Torneio Internacional Challenger, no Rio de Janeiro.

"Emoção muito grande poder disputar minha primeira chave de ATP. Foi lá no ginásio do Ibirapuera que conheci o (Rafael) Nadal pela primeira vez. Será um sonho realizado jogar a chave de um ATP tão cedo com 17 anos. O Brasil Open é um torneio bem importante, onde Nadal e vários tops já ganharam. Para mim é uma boa oportunidade de ingressar no circuito ATP e, quem sabe, fazer uma boa campanha. Queria agradecer à organização do Brasil Open pela oportunidade", destacou Thiago Wild.

O brasileiro acredita que as condições do torneio podem ajudar o seu desempenho. "Jogar na quadra coberta fica um pouco mais rápido. Meu jogo encaixa com condições assim, a bola é a mesma que estou acostumado a treinar na Tennis Route. Chegarei preparado para fazer um bom torneio", completou.

Com o convite de Thiago Wild, o Brasil Open passa a ter dois brasileiros na chave principal: o paranaense e o paulista Rogério Dutra Silva, número 1 do País. Além deles, destaque para a participação do francês Gael Monfils, do uruguaio Pablo Cuevas (tricampeão do torneio), do espanhol Albert Ramos-Vinolas (atual vice-campeão) e do italiano Fabio Fognini.