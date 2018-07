Thiem atropela algoz de Murray e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

O austríaco Dominic Thiem garantiu vaga nas semifinais do Masters 1000 de Madri sem maiores dificuldades. Cabeça de chave número 8 no saibro espanhol, o tenista confirmou o favoritismo nesta sexta-feira ao arrasar o croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h19min de partida.

Coric havia sido algoz do líder do ranking, o britânico Andy Murray, nas oitavas de final, mas não resistiu a Thiem. Em dia inspirado, o número 9 do ranking acertou golpes potentes do fundo da quadra e aproveitou três das seis oportunidades de quebra que teve, terminando com a trajetória do 59.º do ranking em Madri.

Agora, Thiem terá pela frente a principal surpresa do Masters 1000 de Madri nas semifinais. Ele vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas, número 27 do ranking, que deixou para trás nas quartas o alemão Alexander Zverev. No confronto direto, Cuevas leva vantagem diante do austríaco, tendo vencido o único duelo entre eles.

Mas o favoritismo para o título em Madri está todo do outro lado da chave. Na segunda semifinal, se encontrarão o espanhol Rafael Nadal, número 5 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, segundo colocado do ranking.

DUPLAS

Na chave de duplas, Marcelo Melo conheceu nesta sexta-feira seus adversários nas semifinais. Ele e o polonês Lukasz Kubot vão encarar o australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Jack Sock, que surpreenderam os irmão Mike e Bob Bryan por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 10/7.