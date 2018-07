Thiem cai e Zverev avança às quartas de final em Halle

Duas das principais estrelas da nova geração do tênis, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev tiveram destinos opostos nesta quarta-feira, no Torneio de Halle, na Alemanha. O 8º do mundo foi eliminado em sua segunda partida, enquanto o tenista da casa avançou às quartas de final.

Thiem, que era o segundo cabeça de chave, foi eliminado após grande partida na estreia. Uma jogada contra o local Maximilian Marterer, do qualifying, deve ficar marcada como a jogada mais bonita do torneio. Mas, nesta quarta, o austríaco exibiu fraco rendimento no saque e acabou se tornando alvo fácil do holandês Robin Haase em dois sets, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7).

Haase, de 30 anos, faturou duas quebras de saque e cedeu apenas uma, encaminhando a vitória sobre o rival de 23 anos em 1h34min. Nas quartas de final, o tenista da Holanda vai encarar o francês Richard Gasquet, que despachou o australiano Bernard Tomic por duplo 6/3.

Já Alexander Zverev fez o chamado duelo de gerações contra o compatriota Philipp Kohlschreiber. O tenista de 20 anos ganhou do rival de 33 pelo placar de 6/3 e 6/4. Apostando no saque, o 12º do ranking cravou dez aces e venceu 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Após sua primeira vitória em três jogos contra Kohlschreiber, Zverev vai duelar nas quartas com o espanhol Roberto Bautista Agut. O 19º do ranking eliminou o local Dustin Brown por 6/4, 1/6 e 7/6 (8/6).