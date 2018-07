Thiem confirma favoritismo e passa por russo na estreia do Torneio de Viena

O austríaco Dominic Thiem confirmou o favoritismo nesta terça-feira e garantiu vaga na segunda rodada do Torneio de Viena. O anfitrião, cabeça de chave número 2 da competição, não teve maiores dificuldades para eliminar na estreia o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Número 6 do mundo, Thiem precisou de 1h20min para eliminar o adversário, o 35.º do ranking. Para avançar, o austríaco precisou superar dia irregular no saque - já que cedeu duas quebras - e confirmou quatro dos oito break points a seu favor. Agora, encarará na segunda rodada o francês Richard Gasquet.

Cabeça de chave número 4, o espanhol Pablo Carreño Busta também confirmou o favoritismo nesta terça ao derrotar o argentino Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7). Agora, o 11.º colocado do ranking espera por seu adversário, que sairá do duelo entre outro argentino, Diego Schwartzman, e o italiano Fabio Fognini.

Sexto e sétimo cabeças de chave, respectivamente, o norte-americano Sam Querrey e o sul-africano Kevin Anderson foram surpreendidos por espanhóis. Querrey caiu diante de Albert Ramos-Vinolas por 2 sets a 1, de virada: 3/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3). Já Anderson perdeu para Guillermo Garcia-López por um duplo 6/3.

Outro espanhol a entrar em quadra nesta terça, o veterano David Ferrer não teve a mesma sorte e perdeu para o britânico Kyle Edmund por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Nas outras partidas encerradas do dia, o austríaco Dennis Novak eliminou o italiano Thomas Fabbiano, enquanto o francês Lucas Pouille passou pelo anfitrião Sebastian Ofner.

SUÍÇA

No Torneio da Basileia, o croata Marin Cilic nem precisou disputar uma partida completa para se classificar à segunda rodada. Cabeça de chave número 2, ele havia acabado de vencer o primeiro set diante do alemão Florian Mayer, por 6 a 3, quando o adversário precisou abandonar. Agora, Cilic vai pegar na segunda rodada o croata Borna Coric ou o suíço Henri Laaksonen.