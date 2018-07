Thiem confirma favoritismo e pegará Pouille na final do Torneio de Metz

O austríaco Dominic Thiem fez o que dele se esperava e garantiu vaga na decisão do Torneio de Metz neste sábado, ao bater o anfitrião Gilles Simon. Apesar da pressão da torcida francesa, o cabeça de chave número 1 avançou à final ao fazer 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2h17min de partida.

Thiem contou com um bom dia no saque para confirmar o favoritismo. O décimo colocado no ranking da ATP encaixou 10 aces e pressionou bastante o adversário a partir do segundo set para garantir o direito de brigar pelo quinto título na temporada, que seria o oitavo na carreira.

Ao bater Simon, número 28 do mundo, Thiem também impediu uma final francesa em Metz. Isso porque na outra semifinal, Lucas Pouille, cabeça de chave número 3, passou pelo belga David Goffin, segundo favorito, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em 1h21min de partida.

Aos 22 anos, Pouille tenta conquistar seu primeiro título no circuito. O número 18 do mundo fará na decisão deste domingo apenas sua segunda partida contra Thiem. No único encontro entre eles, ano passado, em Montecarlo, o francês levou a melhor.