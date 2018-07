Thiem é eliminado nas quartas de final em Chengdu por espanhol

O principal candidato ao título da edição inaugural do Torneio de Chengdu, na China, foi eliminado nesta sexta-feira. Nas quartas de final do ATP 250, disputado em quadras duras, o austríaco Dominic Thiem, o número dez do mundo, perdeu para o espanhol Albert Ramos, 31º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 59 minutos.

Thiem foi massacrado no primeiro set por Ramos, que converteu os seus dois break points e salvou o único do austríaco para aplicar 6/1. A segunda parcial até foi mais equilibrada, mas o número dez do mundo não conseguiu ameaçar o saque de Ramos e perdeu o seu uma vez, sendo batido por 6/4.

Classificado às semifinais, Ramos agora terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov. Nesta sexta-feira, o número 21 do mundo superou o argentino Diego Schwartzman, 70º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

A outra semifinal do Torneio de Chengdu também está definida. O sérvio Vitkor Troicki, número 32 do mundo, derrotou o sul-africano Kevin Anderson (45º) por 6/3 e 7/6 (7/4) e agora vai medir forças com o russo Karen Khachanov, apenas o número 101 do mundo, que venceu o espanhol Feliciano Lopez, 27º colocado no ranking, por 6/3 e 6/4.