Thiem e Kohlschreiber se garantem na final em Munique

O austríaco Dominic Thiem superou o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, neste sábado. Ao avançar à final do Torneio de Munique, na Alemanha, o 15º do ranking se tornou o tenista com mais vitórias na temporada. Ele tem agora 29 triunfos, contra 28 do líder do ranking, que não está competindo nesta semana.

Campeão em Buenos Aires e Acapulco, Thiem conquistou sua 29ª vitória do ano ao superar o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Na final, o austríaco vai encarar o local Philipp Kohlschreiber, campeão em Munique em 2007 e 2012.

Para se manter na briga pelo tricampeonato, o tenista alemão despachou com facilidade o italiano Fabio Fognini por 6/1 e 6/4. "Munique é o torneio em que mais tive sucesso", disse Kohlschreiber, finalista no ano passado.

PORTUGAL

No saibro de Estoril, a final terá dois especialistas na superfície: os espanhóis Nicolás Almagro e Pablo Carreño Busta. Almagro foi quem enfrentou o maior desafio na semifinal. Mesmo longe de sua melhor forma técnica, o espanhol derrotou o australiano Nick Kyrgios, segundo cabeça de chave, por 6/3 e 7/5.

Carreño Busta também obteve boa vitória neste sábado. Ele despachou o francês Benoit Paire, terceiro cabeça de chave, por duplo 6/3. Será apenas a sua segunda final em nível ATP. A primeira foi no Brasil Open deste ano, em São Paulo, na qual foi vice-campeão.