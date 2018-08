Thiem é surpreendido e perde para eslovaco em torneio da ATP na Áustria

As surpresas são as protagonistas, até agora, do Torneio de Kitzbühel, ATP 250 disputado em quadras de saibro na Áustria. Nesta quarta-feira, o local Dominic Thiem foi eliminado nas oitavas de final ao perder para o eslovaco Martin Klizan, apenas o 112º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 7/5, em 1 hora e 58 minutos.

Número oito do mundo, Thiem era o franco favorito no duelo contra Klizan, mas o retrospecto acabou pesando mais, pois o austríaco havia perdido as duas partidas anteriores para o rival, uma delas no torneio austríaco, em 2012. E agora classificado às oitavas de final, o eslovaco terá pela frente o sérvio Dusan Lajovic (66º), que superou o polonês Dennis Novak por 6/2 e 6/4.

Além de Lajovic, apenas outro cabeça de chave está garantido nas quartas de final em Kitzbühel: o alemão Maximilian Marterer (47º), que fez 6/3 e 6/4 no casaque Mikhail Kukushkin. E o seu rival vai ser o usbeque Denis Istomin (95º), que surpreendeu o alemão Philippe Kohlschreiber (29º), atual campeão do evento austríaco, ao derrotá-lo de virada por 5/7, 6/3 e 6/1.

Também de virada, o espanhol Fernando Verdasco (33º) perdeu para o chileno Nicolas Jarry (53º) por 6/7 (6/8), 7/5 e 6/3. E o próximo rival do sul-americano vai ser o italiano Matteo Berrettini (54º), que vem embalado pelo título do Torneio de Gstaad e nesta quarta-feira derrotou o moldávio Radu Albot por 6/3, 6/7 (3/7) e 6/1.

O outro confronto pelas quartas de final do Torneio de Kitzbühel será entre o espanhol Jaume Munar (88º), que bateu o holandês Robin Haase (38º) por 7/6 e 6/4, e o japonês Taro Daniel (81º), que fez 6/3 e 6/2 no sérvio Laslo Djere.