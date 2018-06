Thiem leva susto, mas supera grego na estreia em Indian Wells

Número 6 do mundo, o austríaco Dominic Thiem abriu com vitória a sua participação no Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadras duras. Neste sábado, ainda que com dificuldades, ele derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, de apenas 19 anos e 71º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 51 minutos.

O próximo adversário de Thiem, na terceira rodada em Indian Wells, vai ser o uruguaio Pablo Cuevas, número 34 do mundo, que fez 7/6 e 6/3, no canadense Denis Shapovalov, de apenas 18 anos, neste sábado.

O sul-africano Kevin Anderson, número 9 do mundo, derrotou o russo Evgeny Donskoy, 76º colocado no ranking, por 7/5 e 6/4. O bósnio Damir Dzumhur e o argentino Nicolas Kicker são potenciais adversários dele na terceira rodada em Indian Wells.

Também neste sábado, o checo Tomas Berdych, número 15 do mundo, não teve muitos problemas para bater o alemão Maximilian Marterer, 73º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O vencedor do jogo entre o sul-coreano Hyeon Chung e o sérvio Dusan Lajovic será o seu próximo oponente.

O italiano Fabio Fognini, campeão do Brasil Open na semana passada e número 19 do mundo, foi surpreendido neste sábado ao perder para o francês Jeremy Chardy, 100º colocado no ranking, de virada, por 4/6, 7/6 e 6/4. Já o norte-americano Taylor Fritz também se garantiu na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.