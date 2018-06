Thiem massacra Monfils e desafia esloveno na final do Torneio de Buenos Aires

O austríaco Dominic Thiem não tomou qualquer conhecimento do francês Gael Monfils neste sábado. Principal favorito e sexto do ranking mundial, ele atropelou o número 43 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e se garantiu na final do Torneio de Buenos Aires, um ATP 250 disputado na Argentina.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ De novo líder do ranking, Federer vence e faz final com Dimitrov em Roterdã

+ Kvitova surpreende Wozniacki e enfrenta Muguruza na final do Torneio de Doha

+ Gael Monfils bate argentino e avança à semifinal em Buenos Aires

+ No Rio, Marin Cilic exalta Federer e sonha com liderança no ranking

Seu rival na decisão também já foi definido. Será o esloveno Aljaz Bedene, 51º do mundo que neste sábado superou o local Federico Delbonis por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1. Thiem venceu os dois duelos anteriores contra o adversário de domingo.

Para superar Monfils na semifinal, o austríaco contou especialmente com um excelente desempenho no saque. Foram três aces - contra nenhum de Monfils -, 85% de pontos vencidos com o primeiro serviço e nenhum break point cedido.

Campeão do Rio Open, no ano passado, Thiem busca em Buenos Aires o seu nono título na carreira. Já o esloveno tenta conquistar o seu primeiro título depois de ter sido duas vezes vice-campeão em competições de nível ATP.