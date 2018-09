Thiem passa por alemão e estreia com vitória em São Petersburgo

O austríaco Dominic Thiem começou bem sua trajetória no Torneio de São Petersburgo. Nesta quinta-feira, o cabeça de chave número 1 do ATP 250 russo confirmou o favoritismo ao passar pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1h34min de partida.

Número 8 do ranking, Thiem não conseguiu exercer o domínio esperado, mas arrancou no fim de cada set para triunfar sobre o 50.º do mundo. Nas quartas de final, ele vai encarar o russo Daniil Medvedev, oitavo favorito da competição, que eliminou nesta quinta o casaque Mikhail Kukushkin também em dois sets: 6/3 e 6/4.

Todos os cabeças de chave que entraram em quadra na quinta venceram em São Petersburgo. Terceiro favorito, o italiano Marco Cecchinato teve dificuldades, mas passou pelo eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). Nas quartas, ele pegará o espanhol o espanhol Roberto Bautista Agut, quinto cabeça de chave, que eliminou o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/3.

Sexto favorito da competição, o bósnio Damir Dzumhur venceu o argentino Guido Pella e será o próximo adversário do suíço Stan Wawrinka. Já o canadense Denis Shapovalov, sétimo cabeça de chave, bateu o italiano Matteo Berrettini e pegará o eslovaco Martin Klizan.

TORNEIO DE METZ

No Torneio de Metz, o destaque do dia ficou por conta da eliminação do grego Stefanos Tsitsipas. Cabeça de chave número 2 da competição, o jovem de 20 anos não resistiu ao lituano Ricardas Berankis e caiu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (8/6) e 6/3.

Sétimo favorito, o sérvio Filip Krajinovic também foi surpreendido pelo francês Gilles Simon, enquanto o georgiano Nikoloz Basilashvili cabeça de chave número 5, passou por outro francês, Ugo Humbert. Os alemães Matthias Bachinger e Yannick Maden e o moldávio Radu Albot também avançaram nesta quinta.